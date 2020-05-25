Астрахань, , 11:35 — REGNUM Бывшая учительница средней общеобразовательной школы в Астрахани получила два года и шесть месяцев лишения свободы условно, сообщили 25 мая в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области.

Кировский районный суд Астрахани признал женщину виновной в совращении несовершеннолетнего. Суд установил, что с ноября 2019 по февраль 2020 года подсудимая вступила в половую связь с подростком и совершала в отношении него развратные действия.

Суд также лишил жительницу Астрахани права заниматься преподавательской деятельность сроком на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта следователи возбудили уголовное дело против 35-летней учительница биологии из астраханской школы №32. Резонансный случай стал достоянием общественности после обращения в СМИ родителей 15-летнего девятиклассника.