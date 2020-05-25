Красногорск, , 11:45 — REGNUM Количество транспортных средств на дорогах Московской области за прошедшую неделю выросло на 32% по сравнению первой неделей самоизоляции. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба регионального Минтранса.

За последние три дня количество автомобилей увеличилось на 30% относительно апреля, когда начался период самоизоляции. С 22 по 24 мая по дорогам проехали более 5,6 млн автомобилей, это на 4% больше, чем за период с пятницы по воскресенье включительно на прошлой неделе.

За неделю с 18 по 24 мая в Подмосковье по дорогам проехали более 13 млн машин, это на 32% больше относительно первой недели самоизоляции.

В регионе зафиксированы пробки. Так, утром 25 мая было сложно проехать по Симферопольскому шоссе из Москвы, в Красногорске на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД, в Лобне на Богатырёвской улице, в Мытищах на Ярославском шоссе по направлению в столицу, в Реутове на съезде со МКАД на Носовихинское шоссе, а также на участках трассы А-107.