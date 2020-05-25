Новосибирск, , 11:34 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни похолодает. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня 26 мая с сохранением в ночь 27 мая ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град, усиление ветра 10−15 м/с, местами порывы до 20−25 м/с, похолодание.

Синоптики уточняют, что с 26 по 29 мая местами сохранится высокая (4 класса) и чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

При этом 28 мая в регионе местами при прояснении ожидаются заморозки до — 2 °C.

Сейчас в городе Новосибирске +20 °C.