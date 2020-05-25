Киев, , 11:39 — REGNUM В настоящее время среди военнослужащих ВСУ количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 62 человек. Об этом 25 мая сообщает пресс-центр командования медицинских сил украинской армии на своей странице в социальной сети Facebook.

«По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 25 мая в Вооруженных силах Украины болеет 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что за прошедшие сутки медицинскими силами ВСУ в рядах армии страны не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.

При этом указывается, что за все время пандемии в украинских ВС было зафиксировано два летальных исхода от COVID-19 и что ещё 91 человек вылечился.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.