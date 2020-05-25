Саранск, , 11:31 — REGNUM В Мордовии с 25 мая сняты ограничения для работы общественного транспорта. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков, сообщает оперативный штаб региона.

Так, согласно документу, общественный транспорт в Саранске возобновил работу в штатном режиме, возобновляется действие льготных проездных документов.

Кроме того, на рынках в республике возобновляется торговля продовольственными товарами, а также товарами первой необходимости. При этом объекты, реализующие непродовольственные товары, не входящие в перечень необходимых, остаются закрытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 25 мая выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1646 случаев заражения SARS-CoV-2.

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