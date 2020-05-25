Севастополь, , 11:31 — REGNUM В больнице Севастополя скончалась 92-летняя пациентка, госпитализированная с коронавирусом. Об этом 25 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«Двух человек выписали после выздоровления. Один человек умер — это женщина в возрасте 92 лет. У неё также были хронические заболевания», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Всего в городе-герое с начала пандемии у 157 человек выявили новую инфекцию. Три человека скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе выявили двух носителей SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Крыму скончались два пациента с коронавирусом