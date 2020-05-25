Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM Ростовский оперштаб обновил карту распространения коронавирусной инфекции с учётом новых случаев заражения SARS-CoV-2, передаёт ИА REGNUM 25 мая.

Карта распространения SARS-CoV-2 в Ростовской области Donland.ru

В настоящее время в Ростовской области нет ни одного муниципального образования, где бы не были выявлены носители коронавируса. Большая часть случаев заражения зарегистрирована в Ростове-на-Дону — 983, Батайске — 151, по 130 случаев — в Новошахтинске и Шахтах.

Среди муниципальных районов лидирует Сальский район, где выявлено 454 носителя SARS-CoV-2. Стремительное распространение инфекции в муниципальном образовании связано со вспышкой коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате. 154 случая заражения коронавирусом выявлено в Белокалитвинском районе, 107 — в Мясниковском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области, по состоянию на утро 25 мая, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3 тыс. 727 человек.

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