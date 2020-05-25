Белгород, 25 мая 2020, 11:30 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом рассказали 25 мая в федеральном оперативном штабе.
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 1825. Зарегистрировано 15 летальных исходов. По данным регионального департамента здравоохранения последний пациент скончался 24 мая, это 62-летний житель Шебекинского городского округа.
В России за минувшие сутки выявили 8946 новых случаев заражения коронавирусом.