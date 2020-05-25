Москва, , 11:28 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени, заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, разработка вакцины идет по плану, утвержденному Минздравом. Сейчас заканчиваются доклинические исследования на мышах и морских свинках — проверили возможные токсичности

«Результат положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах — оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата», — сказал он «Российской газете».

Команда ученых планирует подготовить вакцину к массовому производству в августе. Гинцбург не исключил, что первый этап вакцинации может пройти уже осенью. Начать вакцинацию планируют с медиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный уролог Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Пушкарьзаявил, что уже в ближайшие четырех-восемь недель планируется испытать препарат против коронавируса «Фавипиравира» на людях.

Предполагается, что тестирование пройдут несколько сотен пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии. На начальном этапе препарат получат пациенты с заболеванием средней степени тяжести.

Отмечается, что испытания на животных показали эффективность препарата против коронавируса — «Фавипиравир» уничтожает вирус за пять-шесть дней. Лекарство появится раньше вакцины, отметил учёный.

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