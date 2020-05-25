Смоленск, , 11:27 — REGNUM 82 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, об этом 25 мая говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

По сравнению с предыдущими сутками число новых носителей значительно выросло — на утро 24 мая сообщалось о 67 новых случаях заражения.

Всего в Смоленской области в период с 28 марта по 25 мая подтверждено 1 тыс. 685 случаев заражения коронавирусом. 567 человек выздоровели.

Также за сутки увеличилось число летальных случаев — утром 24 мая сообщалось о 15 скончавшихся пациентах с коронавирусом, на 25 мая в сводке значится 16 смертей.