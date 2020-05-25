Таллин, , 11:29 — REGNUM За последние сутки общее количество выявленных зараженных коронавирусом на территории Эстонии возросло на один случай и составляет 1 824 человека. Об этом 25 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1824 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончалась 77-летняя пациентка, в результате чего общее число летальных исходов в республике составляет 65 человек.

Кроме этого, указывается, что в отделениях интенсивной терапии в эстонских больницах находится 39 пациентов с COVID-19, один из которых подключен к аппарату ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 18 мая ввиду снижения числа в стране новых заражений SARS-CoV-2, Эстония начала постепенно смягчение ограничительных карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.