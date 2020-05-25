Саранск, , 11:22 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 25 мая выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1646 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели 542 жителя республики, 12 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

По данным оперативного штаба республики, в числе новых носителей вируса — 19 жителей Рузаевского района, семеро — Саранска, двое — Ардатовского района, по одному — в Краснослободском, Лямбирском, Ромодановском, Зубово-Полянском, Чамзинском и Инсарском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владимир Волков констатировал, что в регионе резко увеличилось число случаев внебольничной пневмонии. Так, по итогам мая 2019 года в республике было выявлено 266 случаев пневмонии. В текущем году с начала апреля зафиксировано уже 2,2 тыс. случаев, в отдельные дни мая на территории республики число госпитализированных с таким диагнозом попадают в стационары более 100 человек.

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