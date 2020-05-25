Москва, , 11:22 — REGNUM Одна из главных проблем, которая мешает в РФ оказывать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, это отсутствие конкретного реестра. Об этом 25 мая, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила начальник отдела департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева в рамках онлайн-совещания с региональными общественными палатами «Час с Минэкономразвития».

«Одно из поручений президента РФ было на определённую группу НКО — продлить на шесть месяцев сроки оплаты страховых взносов, освободить от оплаты аренды и разработать возможность брать льготные кредиты, — сказала она. — Если говорить о том, как мы можем поддержать некоммерческие организации, то одна из главных проблем — это отсутствие чёткого конкретного реестра НКО, по которому мы могли бы сказать, что у нас их столько-то и на них мы сейчас будем распространять меры. Поэтому сейчас эти поручения были даны, и мы приступили задаче формирования такого реестра. Должна эта работа закончиться к пятому июня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь ОП РФ Лидия Михеева заявила, что обращение президента России к гражданам страны вселяет уверенность в том, что ситуация с распространением коронавируса изменилась в лучшую сторону.