Москва, 25 мая 2020, 11:22 — REGNUM Одна из главных проблем, которая мешает в РФ оказывать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, это отсутствие конкретного реестра. Об этом 25 мая, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила начальник отдела департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева в рамках онлайн-совещания с региональными общественными палатами «Час с Минэкономразвития».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь ОП РФ Лидия Михеева заявила, что обращение президента России к гражданам страны вселяет уверенность в том, что ситуация с распространением коронавируса изменилась в лучшую сторону.