Грозный, , 11:20 — REGNUM В Чечне оказана финансовая помощь малоимущим в преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам. Нуждающимся семьям было роздано в общей сложности около 15 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что очередная благотворительная акция была проведена по поручению главы Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадыровой. За все время пандемии коронавируса поддержку фонда получили сотни тысяч семей не только в Чечне, но и в других субъектах РФ и других странах, отметил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, только в апреле благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова распределил между 17 тысячами семей в общей сложности 390 млн рублей.

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