Рига, , 11:18 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на два. Об этом 25 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 721 тест, общее число тестов с начала пандемии достигло 99 770. В стационарах находятся 25 человек, состояние двоих из них тяжёлое. От COVID-19 в стране скончались 22 человек.

Отмечается, что всего число выявленных заразившихся в Латвии достигло 1049.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.