Тверь, , 11:18 — REGNUM В Тверской области число пациентов, выздоровевших после заражения коронавирусом, превысило половину от общего числа носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в пресс-службе правительства Тверской области.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на 25 мая составило 1 тыс. 363 случая. 868 человек выздоровели и выписаны из больниц. 478 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Скончались 17 пациентов с положительными тестами на коронавирус, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

На утро 25 мая в Тверской области на коронавирус обследовано 55 148 человека, за последние сутки — 305.