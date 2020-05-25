Псков, , 11:30 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество, с учетом этих данных, достигло 606 случаев, сообщают 25 мая в областном оперативном штабе. Больше всего случаев заражения выявлено в Пскове — 203 за всё время пандемии.

Количество переболевших за сутки в регионе не изменилось, отмечено 230 случаев выздоровления. Общее количество подтвержденных жертв COVID-19 в Псковской области составляет девять случаев, еще по одному летальному исходу продолжается эпидемиологическое расследование.

Тем временем губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал на своей странице в Instagram фотографии детских площадок с играющими на них детьми и парковых зон с отдыхающими взрослыми людьми и высказал недовольство тем, что многие жители области не соблюдают установленные запреты и ограничения.

«Глядя на эти фотографии, можно абсолютно точно сказать, что Псковская область первая в стране победила коронавирус, а 332 госпитализированных больных уже выписались. К сожалению, это далеко не так!!! — написал Ведерников. — Искренне жаль, что так много людей недооценивают опасность инфекции, подвергают риску себя, детей, своих родных и близких».

По словам губернатора, «угроза никуда не ушла».

«Самый большой риск заразиться сегодня — это контактные поверхности. Последствия будут тяжёлыми. Похоже, что придётся полностью закрывать парки и общественные пространства. Жаль», — резюмировал глава региона.

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