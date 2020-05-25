Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области большинство новых носителей коронавирусной инфекции — это жители региона в возрасте от 18 до 45 лет, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 25 мая.

Новые случаи заражения за сутки подтверждены в 22 городах и районах. В частности, в Сальском районе, где произошла вспышка SARS-CoV-2, выявлено 46 новых носителей инфекции, в Ростове-на-Дону — 36, в Белокалитвинском районе — 14.

«Среди новых заболевших 43% — в возрасте от 18 до 45 лет; 39,9% — от 46 до 65 лет, 12% — от 66 до 79 лет, 1,9% — старше 80 лет, 3,2% — дети», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявили 158 случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции с момента выявления «нулевого пациента» на Дону достигло 3 тыс. 727 человек.

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