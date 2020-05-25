Пенза, , 11:52 — REGNUM В Пензенской области 25 мая лабораторно подтвердились 94 новых случаев заражения SARS-CoV2. Всего с начала наблюдения зафиксировано 1803 носителя коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 1255 человек, за сутки 16 пациентов. Скончались 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает общероссийский оперативный штаб.

24 мая в регионе подтвердились две смерти мужчин от коронавируса, оба они были 1941 года рождения и имели ряд сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, гипертония, хроническая сердечная недостаточность. Экспертиза установила, что причиной смертей стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Об этом стало известно от пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дины Черёмушкиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 25 мая выявили 1107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 32 716 случаев.

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