Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В Свердловской области от новой коронавирусной инфекции умерли ещё два пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Как и в предыдущие сутки, статистика пополнилась двумя новыми летальными случаями. Теперь в регионе подтверждено 18 случаев смерти от COVID-19. Новые данные уже подтверждены федеральной статистикой.

Подробностей об умерших в регштабе не дают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 3983 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 279 случаев.