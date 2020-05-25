Ульяновск, , 11:16 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 98 носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 25 мая (10:35 мск), с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 1959 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 98.

В то же время в Ульяновской области выздоровели 506 человек, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у восьми пациентов с COVID-19. Умерли шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 25 мая выявили 1107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений — 32 716. Антилидерами по числу выявленных носителей коронавируса являются Нижегородская область (8276 случаев), Татария (2849) и Башкирия (2772), меньше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии (529).