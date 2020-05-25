Хвалынск, , 11:23 — REGNUM Цикл видеоэкскурсий по новой экспозиции, рассказывающей о жизни жителей Хвалынска во время Великой Отечественной войны, в период карантина организовал Хвалынский краеведческий музей Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе акции #МыВместе.

Новую экспозицию и особый облик зала создавали дизайнеры и сотрудники краеведческого музея в рамках проекта «Хвалынск: культурные слои», получившего поддержку Фонда президентских грантов. В установленных в зале витринах представлены подлинные вещи того времени, а на стендах описаны основные этапы военных действий.

В онлайн-формате зрителям покажут обзорную экскурсию по новой экспозиции, а также отдельную лекцию о жизни детских домов в Хвалынске в 1940-е годы. Полную экспозицию посетители смогут увидеть напрямую после прекращения режима самоизоляции.