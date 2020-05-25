Москва, , 11:14 — REGNUM Следователи попросили суд назначить заключение под стражу фигуранту уголовного дела о захвате заложников в московском отделении «Альфа-банка», сообщили 25 мая в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ («захват заложников»). В Следственном комитете напомнили, что 23 мая поступило сообщение о захвате заложников в отведении банка на Земляном Валу.

Захватчик угрожал сотрудникам банка и посетителям, заявил, что имеет взрывное устройство, но внятных требований не выдвигал. Во время спецоперации задержан 34-летний мужчина из Нижневартовска. При задержанном не обнаружено взрывчатых веществ.

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