Москва, , 11:14 — REGNUM С 25 мая частично возобновляется работа каршеринга в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Согласно новым правилам, минимальный срок аренды автомобиля составит пять дней и будет доступен только тем, кто имеет рабочие и служебные пропуска. Парковка для автомобилей «Московского каршеринга» останется бесплатной, перед началом аренды нужно будет в обязательном порядке оформить пропуск на машину и указать её в приложении оператора сервиса, иначе начать поездку не получится.

Также после каждой аренды автомобиль будет исчезать с карты в приложении оператора, чтоб пройти дезинфекцию, а ЦОДД при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на мойку. Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы.