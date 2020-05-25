Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 мая выявили 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых заражений в регионе выросло до 8276 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 2552 человека, в течение суток выписаны 119 жителей области. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 65 человек, за минувшие сутки летальных случаев не было.

«Если проанализировать статистику, 30% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона уже здоровы. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться», — отметил губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что ежедневный прирост случаев заражения составляет не менее 200.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе был выявлен 221 новый случай заражения коронавирусом, 23 мая — 211 новых случаев заражения коронавирусом в регионе, 22 мая — 202 случая, 21 мая — 204, 20 мая — 257. По-прежнему число вновь выявленных случаев заражения превышает количество выздоровевших больных за сутки.

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