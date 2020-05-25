Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:07 — REGNUM В школах Новокузнецка сегодня, 25 мая, прошли последние звонки. Из-за коронавируса они проходят в онлайн-режиме. Трансляция велась на канале YouTube комитета образования и науки администрации города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уважаемые выпускники 2020 года. В эти самые дни для вас звучит последний звонок. Трогательный, волнующий и, конечно, немного грустный. Он говорит об окончании школьной поры, — сказал в своём обращении к выпускникам мэр города Сергей Кузнецов — Знаете, что вызовы современности уже сейчас требуют от вас умение гибко включаться в новые формы этой учёбы, этой работы. Вот и последние звонки 2020 года из-за коронавируса проходят в онлайн-режиме. Это тоже вызов времени. Это непривычно, но очень важно, чтобы сохранить прежде всего ваше здоровье и жизнь, чтобы вы смогли и дальше осуществить свои самые заветные мечты».

По данным министерства образования и науки Кузбасса, в 2020 году 10 783 учащихся оканчивают 11 класс и 27 428 — 9 класс.