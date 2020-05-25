Иерусалим, , 11:09 — REGNUM Со снятием карантинных ограничений в Израиле далеко не все граждане поспешили воспользоваться возможностью спокойно выходить на улицу. Об этом сообщает Ynet.

Как рассказывают соцработники, проведшие два месяца на карантине люди зачастую подвержены большой тревожности, им сложно вернуться к привычной жизни в окружении большого числа людей. Такое поведение отмечается и у тех, кто переболел COVID-19, и у тех, кто был полностью здоров.

По словам главы социальной службы Хайфского округа Ифат Алон, судя по звонкам на горячую линию больничной кассы, эта проблема довольно масштабна. Типичная история: человек удивляется, почему власти думают, что сразу по выходу из карантина люди будут вести себя, как будто ничего не случилось. Как идти в магазин, если два месяца подряд людей запугивали заражением в магазинах? Как встречаться с друзьями, если два месяца требовали социального дистанцирования от людей, которые могут «разносить заразу»? Как отпустить детей в школу без боязни, что оттуда они не принесут вирус? Люди не уверены, что эпидемия действительно позади, а запугать их успели уже очень сильно. По словам граждан, у которых была повышенная тревожность и до карантина, теперь всё для них стало еще хуже, потому что то, как преподносили людям эпидемию, доводило их до паники. Такие люди в четырех стенах чувствовали себя относительно спокойно ‑ и снятие карантина усилило чувство опасности, отметила она.

По мнению доктора Татьяны Заложин, главы психиатрической службы северного округа больничной кассы «Клалит», выход из карантина оказывается для людей напряженным потому, что они продолжают бояться заражения и потому, что после длительной изоляции социальные контакты в принципе вызывают тревогу. Уверенность в себе понизилась, ранее знакомые места кажутся чужими, пандемия обострила различные страхи. А те, кто переболел, еще больше тревожатся из-за страха повторного заражения.