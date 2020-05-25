Рязань, , 11:07 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области за минувшие сутки. Ещё 85 положительных тестов находится на подтверждении, сообщили 25 мая в региональной оперативной группе.

С начала пандемии в регионе выявили 3040 носителей коронавируса. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 1163 человека. Количество детей с подтверждённым диагнозом возросло до 322. На подтверждение в лабораторию регионального Роспотребнадзора направлено ещё 85 положительных тестов.

Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 3125 человек.