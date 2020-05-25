Иерусалим, , 11:06 — REGNUM В Россию приходит теплая погода, поэтому важно помнить, что высокая температура на улице — это не всегда хорошо. Тепловой удар можно получить не только на улице, но и дома, предупреждает доктор Итай Галь в израильском издании «Вести».

По его словам, жара сильно влияет на человеческий организм, и есть признаки того, что последствия перегрева близки.

Симптомы обезвоживания, которым сопровождается тепловой удар, следующие:

— Жажда, потеря аппетита, сухость кожи, снижение выносливости при легкой нагрузке (обезвоживание легкой степени);

— Жажда, сухость по рту, головная боль, головокружение, возможное падение давления при смене положения тела, вплоть до обморока (среднее обезвоживание);

— Учащение дыхания и пульса, снижение давления, сонливость, обморок, спазмы, судороги (тяжелое обезвоживание).

Если организм потеряет 15% жидкости, то исход может быть фатальным, поэтому обезвоживание настолько опасно.