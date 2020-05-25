Москва, , 11:30 — REGNUM Переболевший COVID-19 депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») дважды становился донором плазмы, которая применяется в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом он 25 мая заявил на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Началось с того, что Тимонов, чтобы удобнее было задать вопрос, спустил маску на подбородок. Председатель комиссии Людмила Гусева («Единая Россия») обратила на этот внимание, попросив надеть маску так, чтобы она покрывало лицо до носа.

«Я был донором дважды, на этой неделе буду сдавать третий раз плазму крови. Вирус, попадая в меня, погибает. Чем больше я буду дышать тут, тем лучше для всех», — ответил Тимонов.

Однако указание Гусевой он все-таки выполнил, продолжив свою речь с надетой маской.

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