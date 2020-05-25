Ташкент, , 11:00 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 3180, сообщили 25 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 24 мая. Днем ранее к этому времени выявили 3132 случая заражения. Таким образом, за минувшие сутки выявили 48 новых случаев, выздоровели 2565 человек, скончались 13 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные ограничения против коронавируса в Узбекистане продлили до 1 июня. Вместе с тем, в благополучных регионах стали постепенно смягчать ограничительные меры.

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