Красноярск, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в региональном оперштабе.

Темп прироста за сутки составил 4,4%. Всего в Красноярском крае коронавирус выявлен у 3410 человек. 710 человек уже вылечились (плюс два за сутки).

Случаи заражения зарегистрированы в 48 муниципальных образованиях Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время в Красноярском крае скончались 28 пациентов с коронавирусом.

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