Тула, , 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб.

«За минувшие сутки в области зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Куркинского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все своевременно изолированы», — говорится в сообщении штаба.

Также за последние сутки выписаны с выздоровлением семь жителей региона, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом.

Отметим, что по данным на 24 мая сообщалось о 97 случаях заражения за сутки. Всего с 19 марта по 24 марта заражение SARS-CoV-2 было выявлено у 3 тыс. 213 человек. 1 тыс. 208 пациентов выздоровели. В федеральной сводке сообщается о 20 случаях смерти пациентов с коронавирусом.

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