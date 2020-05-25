Дамаск, , 11:00 — REGNUM Главнокомандующий Демократическими силами Сирии (ДСС) Мазлуб Абди провел переговоры с генерал-майором вооруженных сил США Эриком Хиллом. Об этом 25 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Целью переговоров было стремление расширить двустороннее сотрудничество в борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«На протяжении нескольких лет вооруженные силы ДСС сражались с террористами и победили их, но остатки бандформирований по-прежнему существуют и угрожают безопасности», — приводит агентство заявление ДСС, сделанное по итогам переговоров.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели сокрушительное поражение в Сирии в марте 2019 года, тем не менее террористическая группировка имеет многие спящие ячейки на территории страны, представляющие серьезную опасность для безопасности граждан.