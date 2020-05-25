Курск, , 10:56 — REGNUM В Курской области 25 мая подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрирован 2581 подтвержденный случай. Под медицинским наблюдением находятся 1660 пациентов: 113 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 63 — в городском клиническом родильном доме, 94 — в Курской городской больнице №6, 1390 человек без симптомов находятся дома под наблюдением медиков. Выписаны были 913 человек, восемь пациентов скончались.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1190 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 171 человек.

Было проведено 46 тыс. 931 тестов на коронавирус, в том числе 1 тыс. 211 тестов — за последние сутки.

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