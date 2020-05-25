Симферополь, , 10:59 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Об этом 25 мая на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные — по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Пять случаев из шести — бессимптомные», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным местных властей, на территории республики с начала пандемии подтверждено 346 положительных тестов на новую инфекцию, из больниц выписаны 153 пациента, девять человек скончались.

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