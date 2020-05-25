Саранск, , 10:58 — REGNUM В период пандемии коронавируса в Мордовии в акции #МыВместе участвуют студенческие отряды, сообщил руководитель мордовского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» Алексей Нагин. Его слова приводит пресс-служба конкурса «Лидеры России. Политика», участником которого он является.

Чтобы принять участие в акции #МыВместе, Нагин зарегистрировался в качестве волонтера и начал координировать работу других волонтеров из студенческих отрядов.

«Сейчас я координирую работу волонтеров Мордовского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды», руководителем которого я являюсь. Ребята помогают пожилым людям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также организовывают донорские акции», — рассказал координатор.

По его словам, сейчас особо остро стоит проблема нехватки донорской крови. Поэтому добровольцы из студенческих отрядов решили организовать акции по сбору донорской крови.