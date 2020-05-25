Москва, , 11:18 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 8946 человек в 83 российских регионах. Об этом сообщает 25 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых подтвердившихся случаев в Москве — 2560. В Московской области 831 такой случай, в Санкт-Петербурге — 374. Далее идут Свердловская и Нижегородская области, где 279 и 229 новых случаев соответственно.

В Ростовской области 158 новых случаев, в Астраханской — 153, в Красноярском крае — 145, в Архангельской области — 126, в Иркутской области — 116.

Всего за время эпидемии положительные тесты на коронавирус подтвердились в России у 353 427 человек. Выздоровели 118 798 человек, в том числе 5499 за минувшие сутки. Скончались 3633 человека, из них 92 — в течение суток.

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