Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Пять новых летальных исходов COVID-19 подтвердили в Петербурге за минувшие сутки. Об этом сообщает 25 мая оперативный штаб. Таким образом за все время пандемии в городе зафиксировали 138 смертей от этой болезни.

Накануне оперативный штаб сообщал о 20 новых летальных случаях, что в четыре раза больше среднего показателя за сутки. Это объяснили тем, что комиссия по анализу летальных исходов повысила «интенсивность работы».

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Когда именно скончались граждане, пока не уточняется — по последним данным, комиссия все еще устанавливает причины смерти от второй половины апреля, то есть задержка составляет почти месяц.

В России за последние сутки зафиксировали 92 летальных случая COVID-19. За весь период в России от этой болезни, по официальным данным, скончалось 3 тыс. 633 человека.

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