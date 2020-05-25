Москва, , 10:52 — REGNUM Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российские власти надеются на проведение выпускных вечеров в традиционном режиме, а не в онлайне. Об этом он заявил в ходе онлайн-марафона «Последний звонок — 2020».

«В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате», — сказал Кравцов.

Онлайн-марафон «Последний звонок-2020» организован Минпросвещения РФ совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников. Трансляция мероприятия ведётся 25 мая в социальной сети «ВКонтакте».