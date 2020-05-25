Москва, , 10:50 — REGNUM Беременные женины переносят коронавирусную инфекцию легче, чем пожилые люди. Об этом заявил директор Института акушерства НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, профессор РАН Роман Шмаков.

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Он отметил, что в большинстве случаев (80 — 90%) у будущих матерей болезнь протекает в лёгкой или среднетяжёлой формах.

«У беременных все классические симптомы: высокая температура, сухой кашель, потеря обоняния. При этом могут быть неблагоприятные исходы беременности», — подчеркнул в беседе с ТАСС профессор.

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Это, по его словам, преждевременные роды, паталогии, а также потеря ребёнка. При этом Шмаков отметил, что новорожденные не болеют, они просто переносят этот вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-педиатр, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предупредила, что перенесённая беременной женщиной коронавирусная инфекция может отразиться как на здоровье самой будущей матери, так и её ребенка. При этом она подчеркнула, что до сих пор нет ни одного подтверждённого случая появления ребёнка на свет уже с коронавирусной инфекцией.