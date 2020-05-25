Черкесск, , 10:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2020 году будут проведены масштабные работы по внедрению современных информационных технологий в систему здравоохранения. Они помогут в том числе в создании автоматизированных рабочих мест, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Общая сумма денежных средств, выделенных на эти мероприятия, которые проводятся в рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», составит около 300 млн рублей, пишет ТАСС. Из них федеральный центр профинансирует 288,9 млн рублей. Из регионального бюджета будет выделено на проект 3,3 млн рублей.

На эти средства будет установлена защищенная сеть передачи данных. С помощью новой системы станет возможным ведение электронных медицинских карт, можно будет систематизировать управление потоками пациентов, проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

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