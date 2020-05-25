Краснодар, , 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.

В Краснодаре за сутки подтверждено 20 положительных тестов на коронавирус. В Армавире и Мостовском районе — по восемь заразившихся, семеро — в Сочи. В Апшеронском районе из шести новых пациентов с коронавирусом пятеро — дети в возрасте трёх, шести, восьми, девяти и десяти лет.

Всего на территории края на утро 25 мая подтверждено 3 тыс. 337 случаев заражения коронавирусом. 1 тыс. 973 пациента выздоровели, в том числе 73 — за последние сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 пациентов. 28 человек скончались.