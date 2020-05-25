Новосибирск, , 10:49 — REGNUM В Новосибирской области скоропостижно скончалась главный врач поликлиники №24 Светлана Войцицкая, сообщили министерство здравоохранения региона.

Министерство уточнило, что она Войцицкая умерла 22 мая 2020 года на 57 году жизни.

Светлана Войцицкая окончила Новосибирский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 32 года проработала в здравоохранении. Прошла путь от врача-терапевта до главного врача.

Занимая должность главврача, она продолжала лечить пациентов, совмещая руководящую работу с работой врача-эндокринолога. В городской поликлинике № 24 проработала 26 лет.

«Кончина Светланы Владимировны — большая утрата для всех, кто был знаком с этим прекрасным человеком, талантливым руководителем и внимательным врачом», — отметили в региональном минздраве.

По данным источника издания «Тайга.инфо», Светлана Войцицкая не была заражена коронавирусом, она тяжело болела.