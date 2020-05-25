Великий Новгород, , 10:48 — REGNUM В Новгородской области вторые сутки подряд резко увеличивается количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшую субботу, 23 мая, было выявлено 60 новых случаев, за воскресенье, 24 мая, — еще 70 случаев.

По сообщению федерального оперативного штаба, к утру понедельника, 25 мая, в Новгородской области общее количество подтвержденных фактов заражения составило 914 случаев.

Выздоровело за всё время пандемии 279 человек, в том числе 11 человек — за последние сутки. Общее количество летальных случаев, по данным областного оперативного штаба, составляет восемь случаев.

Наибольшее количество заболевших — в Великом Новгороде, Чудовском и Маловишерском районах Новгородской области.

Как заявляли ранее власти региона, резкий рост заразившихся коронавирусом связан с возвращением в регион жителей, работавших в Москве и Петербурге, а также с несоблюдением оежима самоизоляции многими гражданами в период майских праздников.

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