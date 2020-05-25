Таллин, , 10:44 — REGNUM Договор по открытому небу имеет большую ценность для небольших стран, в том числе Эстонии. Об этом 25 мая заявил эстонский министр обороны Юрий Луйк, передает эстонское телевидение.

По его словам, у США есть спутники для сбора информации о военных объектах в иностранных государствах. «Но для небольших стран, в том числе для Эстонии, этот договор имеет очень большую ценность», — сказал Луйк.

Он выразил надежду, что соглашение удастся спасти. Министр добавил, что в сложившейся ситуации большую роль играют дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу. Позднее в МИД России заявили, что США целенаправленно подрывают безопасность в мире.