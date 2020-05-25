Элиста, , 10:43 — REGNUM Численность носителей коронавируса в Калмыкии за последние сутки никак не изменилась — общее число заразившихся в регионе на 25 мая составляет 903 человека. Об этом говорится в сообщении оперштаба по республике от 25 мая.

За сутки выздоровели 15 пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, общее число выздоровевших после SARS-CoV-2 достигло 381 — более трети от общего числа пациентов.

На данный момент 14 пациентов находятся в больницах Калмыкии в тяжёлом состоянии, семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 11 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в регионе объявлено о первом этапе снятия ограничений. В то же время в республике введён обязательный масочный режим и рекомендованный перчаточный режим.

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