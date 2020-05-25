Львов, Украина, , 10:43 — REGNUM Тесты, которые с высокой точностью позволяют выявить в организме человека антитела к коронавирусу, начали проводить во Львове. Об этом 25 мая сообщил на своей странице в соцсети Facebook мэр украинского города Андрей Садовой.

«Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу», — написал он в своем сообщении и уточнил, что первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже проводят медицинским работникам больницы скорой помощи.

Кроме этого, мэр Львова отметил, что аппаратами для такого рода исследований также оснащены лаборатории больниц и поликлиник города.

«Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове», — заключил Садовой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число зараженных коронавирусом на Украине на сегодняшний день составляет 21 245 человек при 623 летальных исходах и 7 234 выздоровевших пациентах.