Москва, , 10:42 — REGNUM За сутки в России положительные тесты на коронавирус подтвердились у 8946 человек. Об этом сообщает 25 мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось до 353 427. Выздоровели 118 798 человек, в том числе 5499 в течение суток.

Доля контактных лиц без клинических проявлений болезни среди тех, у кого вирус выявлен за сутки, составила 43,7% — 3908 случаев.

Скончались за всё время эпидемии 3633 человека с выявленным коронавирусом, из них 92 — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 мая новых случаев коронавируса было выявлено 8599.

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