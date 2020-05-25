Москва, 25 мая 2020, 10:32 — REGNUM В настоящее время Минэкономразвития РФ столкнулось с колоссальным количеством обращений от НКО. Об этом 25 мая, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила начальник отдела департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева в рамках онлайн-совещания с региональными палатами «Час с Минэкономразвития».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума во исполнение поручения президента РФ в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, делающие благотворительность более привлекательной для бизнеса.