Москва, , 10:32 — REGNUM В настоящее время Минэкономразвития РФ столкнулось с колоссальным количеством обращений от НКО. Об этом 25 мая, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила начальник отдела департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Татьяна Евлампиева в рамках онлайн-совещания с региональными палатами «Час с Минэкономразвития».

«К нам идёт колоссальное количество обращений от НКО и граждан. И в этих обращениях сейчас там наиболее частые вопросы — как стать социально ориентированными организациями и как попасть в [соответствующий] реестр. Если сейчас то же самое начнут делать региональные НКО, то они просто остановят работу чиновников», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума во исполнение поручения президента РФ в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, делающие благотворительность более привлекательной для бизнеса.